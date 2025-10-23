Мясников и Альтштейн дали россиянам советы по защите от гриппа

Россиянам надо обязательно привиться, чтобы не заболеть, заявил НСН Анатолий Альтштейн, но об этом мало кто думает, добавил Александр Мясников. Сложно определить, когда начнется эпидемия гриппа в России, но защитить себя еще не поздно, рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.

Начало эпидемии гриппа ожидается в России в конце ноября-начале декабря, сообщила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Даниленко на брифинге перед журналистами. Она указала, что ее пик придется на новогодние праздники. Альтштейн отметил, что все может быть иначе, но лучше защититься.

«Нет серьезных научных оснований для ответа на этот вопрос. Есть много случайных факторов, которые могут сказаться на распространении вируса, например, мутации. Единственное серьезное средство профилактики — вакцинация. Пока не поздно, лучше привиться, это обязательно. Иммунитет возникает не сразу, а только через две-три недели. Грипп особо опасен для пожилых, маленьких детей и иммунодефицитных людей», — подчеркнул он.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал НСН, что от гриппа можно умереть, но россияне не придают серьезного значения этой болезни.

«Сложно сказать, что будет в России, но уже есть данные из США. Местные врачи говорят, что это худшие показатели зараженности за последние 10 лет. Скорее всего, у нас будет тоже самое. В марте будут умирать от гриппа столько же, сколько в декабре, а показатель смертности в больницах составляет 3,5%. Поэтому прививаться никогда не поздно, но лучше готовить сани летом. Самый лучший способ обезопасить себя — вести здоровый образ жизни. А мы никогда не ждем эпидемии “ой зимой бывает снег, зимой бывает грипп”. Из года в год наступаем на одни и те же грабли. 60% населения у нас имеют лишний вес и малоподвижный образ жизни. Поэтому не стоит удивляться, что потом все болеют», — указал он.

