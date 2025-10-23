Боец СВО притворился сломавшим ногу ради предложения девушке

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Воронежа притворился сломавшим ногу ради того, чтобы сделать предложение девушке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГСа.

Пара познакомилась три года назад в Костромской области. Он — из Воронежа, она — из Северодвинска. Взаимностью девушка ответила не сразу, но перед отъездом в родной город сдалась и оставила свой номер телефона.

Находясь на фронте, россиянин принял решение, что хочет связать свою жизнь с возлюбленной. Предложение выйти замуж за него мужчина решил сделать, притворившись, что сломал ногу. По пути к дому он позвонил девушке и сообщил о травме, которой на самом деле не было. Когда россиянка выбежала из подъезда, она увидела бойца СВО, стоящим на одном колене с кольцом в руках.

«Конечно, я сказала "да"», — отметила россиянка, добавив, что поначалу растерялась от увиденного.

Ранее сообщалось, что родственники пытались найти пропавшего на СВО бойца с Урала и узнали о его тайном браке с девушкой по вызову.