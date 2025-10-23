Живущая в США Машкова публично обратилась к своей маме

Мария Машкова уже давно не проживает в России. Дочь известного актера Владимира Машкова вместе с мужем и детьми обосновалась в США. Ранее она навещала родные края, но после начала СВО визиты прекратились. Со своим звездным отцом Мария связь не поддерживает.

Несколько часов назад 40-летняя актриса разместила на странице личного блога отрывок из фильма «Сирота Казанская». Кадры были приурочены ко дню рождения ее мамы Елены Шевченко. Бывшая супруга Владимира Машкова исполнила в этой картине главную роль.

В описании к ролику Мария адресовала Елене трогательные слова. Дочь именинницы отметила, что невероятно ею горда.

«Сегодня родилась моя самая красивая и смешная мама… С твоим Новым Годом, мамочка! Я очень тобой горжусь ну и обожаю до неба, ясное дело. Дочка Маша», — написала Машкова под кадрами с мамой.

© Соцсети

Публикация артистки не осталась без внимания публики. В комментариях к трогательному поздравлению присоединились и пользователи Сети. Фолловеры Марии Машковой пожелали ее маме Елене Шевченко всего самого наилучшего.