В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

Возможность ограничения международной связи на стационарных телефонах надо рассмотреть в целях борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Депутат обратил внимание на проблему мошеннических звонков, которые "перекочевали" из мессенджеров WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) и Telegram на стационарную связь.

"И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди - это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, что надо идти по тому же пути и выключать, а кому надо - удобный механизм снятия этой возможности сделать", - сказал Боярский.

Он также подчеркнул важность регулирования деятельности виртуальных телефонных станций. По его словам, такие сервисы позволяют злоумышленникам арендовать номера с городскими кодами и выдавать себя за официальные службы.

"Тоже нужно обязательно ограничивать возможности использования", - добавил он.

Кроме того, Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI. По его мнению, операторы связи должны предоставить гражданам возможность привязать sim-карту к конкретному устройству - чтобы при установке в другое устройство она переставала работать. Парламентарий объяснил, что это снизит риск перевыпуска карт и компрометации аккаунтов и сервисов.