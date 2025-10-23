HR-эксперт Захаров: для работодателя не важен возраст сотрудника
Основатель портала SuperJob Алексей Захаров рассказал, что возраст для рынка труда не имеет значения.
«Если работник может выполнять свои функции, работодателю всё равно, сколько ему лет. В целом же можно сказать, что возрастные сотрудники более опытные, более спокойные, понимают, чего хотят, у них нет завышенных ожиданий и амбиций», — заявил эксперт в беседе с НСН.
По словам Захарова, предпочтение молодым специалистам отдаётся тогда, когда нужны амбиции и отсутствие зашоренности.
Ранее HR-специалист Лина Ришатова рассказала, что сотрудникам важно понимать и слышать, что они нужны компании.