Капуста едва не погубила пенсионерку в Подмосковье

В Подмосквье 72-летняя женщина чуть не погибла из-за обычного обеда. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Несколько дней назад она подавилась кусочком капусты, но, сумев откашляться, решила, что все обошлось. Спустя три дня температура поднялась до критических значений, появились боли в груди и животе, начался сухой кашель.

Врачи Красногорской больницы быстро поняли, что дело серьезнее простуды. В правом бронхе пациентки нашли тот самый фрагмент капусты. Он перекрыл дыхательные пути и вызвал ателектаз — спадение нижних долей легкого, что привело к воспалению.

Хирурги извлекли инородное тело и провели лечение. Через несколько дней состояние женщины стабилизировалось, и ее отпустили домой под наблюдение врачей.

