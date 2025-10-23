Дочь Юлиана Семёнова рассказала, что связывало отца с Петербургом

Дочь писателя Юлиана Семёнова Ольга рассказала, что связывало её отца с Санкт-Петербургом.

«Он неоднократно приезжал сюда по кинематографическим делам, на «Ленфильме» снимались картины по его сценариям. Здесь отец много работал в архивах, когда писал свой исторический роман «Смерть Петра», — рассказала дочь писателя в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Семёновой, её отец всегда относился к Петербургу с огромным уважением и любовью.

Ранее сценарист Олег Маловичко рассказал о работе над первым фильмом по произведениям Корнея Чуковского для «Союзмультфильма».