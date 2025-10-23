Конференция TECH WEEK пройдет 17-19 ноября в инновационном кластере «Ломоносов»

17-19 ноября в Москве состоится крупнейшая мультиформатная конференция TECH WEEK, посвященная передовым цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям, стимулирующим развитие бизнеса. Организатором выступает Корпорация «Синергия», имеющая более 10 лет опыта в проведении крупных образовательных и просветительских мероприятий.

На конференции соберутся ведущие эксперты и представители компаний для обмена опытом, обсуждения реальных кейсов и демонстрации новейших разработок в сферах цифровой трансформации, автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Особое внимание будет уделено отечественным решениям и ключевым трендам отрасли, что позволит участникам получить актуальные знания и вдохновение для развития своих проектов.

В рамках программы TECH WEEK запланированы выступления ключевых спикеров из IT-индустрии, панельные дискуссии, мастер-классы и выставка инновационных продуктов.

«TECH WEEK — это уникальная площадка, где пересекаются идеи, технологии и бизнес, — отмечает Елена Алончикова, генеральный директор конференции. — Мы стремимся создать среду для вдохновения и сотрудничества, которая поможет участникам оставаться на передовой развития технологий».

Программа конференции включает 9 тематических направлений:

ГЛАВНАЯ СЦЕНА — сердце конференции, где ведущие эксперты, визионеры и основатели технологических компаний представляют инновации будущего с искусственным интеллектом и передовыми бизнес-технологиями

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — поток, раскрывающий современные достижения в AI и облачных решениях, их внедрение в различные отрасли для повышения экономической эффективности и создания дополнительной ценности для бизнеса

HR TECH — обсуждение актуальных тенденций и инновационных стратегий в HR, включая технологии для эффективного подбора персонала, управления талантами, обучения и повышения производительности труда

НЕЙРОСЕТИ В МАРКЕТИНГЕ И НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ — применение искусственного интеллекта и нейросетей для оптимизации маркетинговых кампаний, улучшения взаимодействия с клиентами и увеличения продаж как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ — рассмотрение новых вызовов и защитных технологий в эпоху квантовых вычислений, включая постквантовую криптографию и адаптацию бизнес- и государственных структур к новым реалиям безопасности

ИНДУСТРИЯ 5.0: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, РОБОТОТЕХНИКА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — внедрение робототехники, беспилотных летательных аппаратов, IoT и аддитивных технологий для трансформации промышленности, логистики, ритейла, строительства и сельского хозяйства

ФИНТЕХ — ключевые аспекты финансовых технологий, их влияние на традиционные финансовые институты, новые бизнес-модели и инновации в области финансовых услуг

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ — поток охватывает ключевые аспекты внедрения цифровых технологий для повышения эффективности, автоматизации процессов и улучшения клиентского опыта

МСП: ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ/ ПИТЧИНГ СТАРТАПОВ — поддержка и развитие малого и среднего бизнеса через эффективные инструменты привлечения инвестиций, государственные программы и современные цифровые стратегии масштабирования и конкурентоспособности

Интерактивные форматы:

Менторская гостиная — консультации от экспертов по инновациям и управлению персоналом

Зона практикумов — практические занятия с ведущими спикерами для развития навыков

Мастермайнд — коллективный мозговой штурм для поиска новых бизнес-возможностей

Speed networking — быстрые знакомства и обмен опытом, позволяющие завести более 20 новых деловых контактов за сессию

Хакатон — мероприятие, во время которого специалисты из разных областей (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы

Кейс-чемпионат — решение реальных бизнес-задач, которые описывают

проблему какой-либо компании

Ежегодно TECH WEEK собирает более 3 000 представителей российского бизнес-сообщества, способствуя формированию единой технологической экосистемы.