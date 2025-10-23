Суд с магазином из-за 15 рублей обернулся для россиянина потерей крупной суммы

Житель Липецка подал в суд на магазин из-за разницы цены в чеке и на ценнике в 15 рублей и проиграл дело. Об этом сообщает пресс-служба судов Липецкой области.

Согласно материалам дела, в феврале 2025 года мужчина приобрел в магазине напиток, но при оплате покупки на кассе обнаружил, что стоимость товара не совпадает с суммой, указанной в чеке. Разница составляла 15 рублей. Мужчина потребовал пробить товар по цене 54,99 рублей, которая была указана на ценнике. Однако администратор магазина сказал ему, что скидка, из-за которой возникла разница в цене, предоставляется только владельцам карты клиента.

«Ему было предложено воспользоваться имеющейся у него картой для получения скидки, либо получить скидку по карте, предоставленной магазином. Однако покупатель от этих предложений отказался. Также сотрудники магазина предлагали покупателю получить 15 рублей наличными, а затем и вовсе, готовы были отпустить напиток бесплатно. Но данное предложение покупатель воспринял как оскорбительное, приобрел товар по цене без скидки, а затем обратился в суд с требованием взыскать с ответчика в свою пользу переплату за товар в размере 15 рублей, компенсацию морального вреда в сумме десяти тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг в сумме 40 тысяч рублей», — говорится в тексте.

По словам представителя ответчика, покупателю принесли извинения и предложили все возможные варианты урегулирования ситуации, но он от них отказался. Технической возможности пробить товар по цене со скидкой без применения карты магазина у кассира не было. Рассмотрев дело, мировой судья отказал мужчине в удовлетворении требований. Таким образом ему пришлось самостоятельно оплатить услуги своего представителя.

Отмечается, что суд пришел к выводу, что «истец был уведомлен о стоимости товара со скидкой по карте и без нее еще до момента оплаты», а «купив товар, мужчина заключил договор купли-продажи в розницу». Кроме того мужчина не обратился к ответчику с досудебной претензией, тем самым лишив магазин возможности урегулировать спор в досудебном порядке».