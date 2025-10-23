Жителей Якутии обязали регистрировать собак

Теперь владельцы этих животных должны вносить информацию о своих питомцах в базу данных, а также чипировать их. Это следует из закона, который принят государственным собранием Республики Саха (Якутия).

В документе говорится, что регистрировать собак нужно будет в течение 30 дней после их приобретения. Данные о щенках необходимо внести в базу в течение того же срока после достижения ими двухмесячного возраста. Если хозяин приобрёл собаку до принятия закона, ему также необходимо пройти процедуру в течение 60 дней после вступления нормы в силу.

При этом хозяева других животных могут регистрировать и чипировать их по желанию, сообщили в пресс-службе регионального парламента.