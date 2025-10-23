Видео с татуировкой у младенца для конкурса блогера Mellstroy оказалось фейком

История с татуировкой у годовалого ребенка, которую его родители сделали для участия в конкурсе блогера Mellstroy, оказалась фейком. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Видео, оказавшееся постановочным, распространилось в социальных сетях. На кадрах было видно, как ребенку наносят тату во время плача. По словам авторов ролика, это было необходимо для победы в конкурсе.

Мать ребенка опровергла эту информацию. Она отметила, что рисунок был сделан обычной ручкой, а плач вызван усталостью и желанием спать. В подтверждение женщина предоставила видео, где на руках ребенка отсутствуют какие-либо надписи.

