В Русском музее представляют самую большую коллекцию Архипа Куинджи

В корпусе Бенуа Русского музея проходит выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света». Составлена она из 150 работ мастера и в основном из собственных фондов. В них — самая богатая в мире коллекция мастера свечения.

У художника тюркская фамилия, и говорил он изначально но крымско-татарском языке. Его детские годы прошли в Карасевке (Керасу-Базар), в татарском предместье Мариуполя. Куинджи родился в 1842 году в семье обрусевшего грека, сапожника и хлебопашца. С юных лет он любовался пейзажами, позднее запечатленными на его полотнах часто по памяти. Одна из представленных на выставке картин «Чумацкий тракт в Мариуполе» 1875 года из собрания Третьяковки отсылает к местам детства художника.

Как сказано на одном из стендов, прославился он украинскими пейзажами, но считал себя русским. Много загадок связано с фамилией художника и его происхождением. Современники отмечали в облике Куинджи нечто греческое, сравнивали его с Зевсом. В начале 1880-х он стал затворником, закрыл мастерскую и вновь распахнул ее двери спустя двадцать лет. Что с ним происходило тогда, сказать теперь уже сложно.

Выставка расположилась в левом крыле корпуса Бенуа, и ощущение тесноты, зажатости не покидает посетителя. У входа нас встречают портрет Куинджи, сделанный Ильей Репиным, мраморный бюст художника работы Владимира Беклемишева. Помимо знакомых картин из коллекции Русского музея и Третьяковской галереи, представлены полотна из художественных собраний Смоленска, Тулы и Ярославля.

Отдельно в затемненном пространстве выставлена «Лунная ночь на Днепре». Можно расположиться на скамье и всматриваться в ее свечение, но ровно до тех пор, пока кто-то из посетителей не начнет фотосессию на фоне шедевра. Сама идея одиночного экспонирования позаимствована у Куинджи. Это он организовал «персональную выставку» «Лунной ночи на Днепре» в своей мастерской на Васильевском острове. Первые зрители были так впечатлены увиденным, что искали за полотном скрытый источник света, дающий столь неожиданный эффект свечения.

А секрет ее кроется в виртуозном владении живописной техникой и оптическими приемами, познаниях в области химии. Еще в молодые годы Куинджи изучал влияние света на свойства красок. А знакомство с физиком Ф. Петрушевским только расширило границы. Как тут не вспомнить слова Репина: «Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи – художник света».

С этой картиной связана еще одна интересная история. В Русский музей работа Куинджи попала благодаря великому князю Константину Константиновичу Романову. Увидев ее, он написал в дневнике: «Захватывает дух, не можешь оторваться от ослепляющей волшебной картины, душа тоскует». И приобрел картину у художника.

У каждого зала - свое название, и под ним на стене приводятся цитаты, своего рода эпиграфы. Зал «Среди передвижников» сопровождает «бегущая строка»: «С первой же вещи, «Валаама», его небольшие картинки вызывали большие споры, привлекали массы публики...». Зал «Поиски «законченной» формы», где представлены пейзажи «Вечер на Украине» и «Пятна лунного света в лесу. Зима», снабжен цитатой Н. Неведомского: «Современная живопись не отделяет форм и линий от красок... Эта триединость — огромное приобретение... Её-то и отстаивал Куинджи...»

Начинается путешествие с «Поэтики этюда», где самое большое скопление посетителей и невозможно подойти к витринам. Разумнее двигаться дальше, а затем вернуться, когда концентрация любителей искусства уменьшится. Под стеклом выставили небольшие этюды, предшествовавшие появлению крупных работ, что не умоляет их ценности.

Во втором зале «Среди передвижников» представлены ранние произведения художника, связанные с путешествием на Валаам. Здесь и знаменитое «Ладожское озеро», сквозь прозрачные воды которого можно рассмотреть камни.

Впервые покинул Крым «Христос в Гефсиманском саду», хранящийся в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике. Его фигура наполнена внутренним светом, зеленовато-серебристым свечением, таким, как у воды или других природных явлений, запечатленных Куинджи.

В зале «От цвета к тону» выставлено одно из самых масштабных произведений мастера «Ночное», разрезающее пространство на две половины. В целом развеска маловыразительная и совсем не концептуальная. Серия закатов представлена на одной стене в ряд, тематически - «Закат над сосновым лесом», «Закат в степи на берегу моря». «Эффект заката»...

Завершается экспозиция мультимедийным проектом «Ожившие картины» с использованием цифровых технологий и нейросети. Зрители могут на экране посмотреть приведенные в движение пейзажи Куинджи. Честно говоря, незатейливое зрелище.

Вспоминается выставка Куинджи 2019 года в Третьяковской галерее, интерес к которой подогрело похищение картины «Ай-Петри. Крым». Денис Чуприков тогда вынес шедевр примерно так, как сделали это герои Евгения Евстигнеева и Юрия Никулина в фильме «Старики-разбойники» Рязанова. Картину быстро нашли. К ней невозможно было пробиться. Каждый посетитель непременно хотел запечатлеть себя на ее фоне. «Ай-Петри. Крым» упрятали под стекло. Раму намертво прикрепили к стене, а рядом выставили вооруженного дубинкой охранника. Кто теперь вспоминает об этом, но очереди к Куинджи тогда образовались моментально.