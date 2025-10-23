Дурова предупредили о последствиях за его шутку о Лувре

Адвокат Александр Добровинский заявил, что основатель Telegram Павел Дуров может столкнуться с проблемами во Франции из-за шутки о выкупе экспонатов, украденных из Лувра. Об этом юрист рассказал порталу Life.

Девятнадцатого октября банда из четырех неизвестных похитила из Лувра драгоценности, принадлежавшие французским монархам. Музей оценил ущерб в 88 миллионов евро.

Дуров, находящийся под следствием во Франции по делу против Telegram, назвал ограбление Лувра «печальным признаком упадка некогда великой страны». Он в шутку предложил выкупить у похитителей драгоценности и вернуть в Лувр Абу-Даби, так как оттуда «никто не ворует».

Добровинский назвал это «не очень умным шагом». Адвокат указал, что прожил во Франции 20 лет и хорошо знает нравы и законы французов.

Дурова могут подвергнуть жесткой критике французские СМИ, отметил юрист. Кроме того, его слова, возможно, будут расценены как «поощрение воровства в музеях, несмотря на то что предприниматель предложил свою помощь от чистого сердца», подчеркивается в статье.

Добровинский добавил, что у основателя Telegram «и так напряжённые отношения с французскими властями».