«Большой трудяга»: соседи рассказали о пропавшей семье Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, были приветливыми и трудолюбивыми людьми. Как сообщает News.ru, такую характеристику им дал сосед Василий.

По словам мужчины, семья жила напротив. Он часто видел из окна Сергея, его жену Ирину и их дочь. Отношения между Усольцевыми были хорошие.

«Могу сказать, что Усольцев большой трудяга, все строил сам, в том числе дом. Шифер крыл один», — рассказал Василий.

Сосед уточнил, что общих дел у них не было. Единственный случай — когда Усольцев спрашивал у него разрешение, чтобы провести на свой участок воду.

Поиски семьи Усольцевых в тайге не дали результатов

Напомним, что 28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь вместе с собакой пошли в поход к горе Буратинка, а затем перестали выходить на связь. Массовые поиски прекратили с 13 октября.