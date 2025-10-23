Россиян могут начать наказывать за одно действие

В России необходимо ввести наказание за создание так называемого треш-контента с детьми, а штрафы сделать «чувствительными» для семейного бюджета. Об этом заявила News.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой маленькому ребенку делают татуировку с названием казино, чтобы принять участие в конкурсе, победителю которого обещали квартиру. При этом на протяжении всей записи ребенок плачет.

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, резонансный случай с татуировкой годовалому ребенку демонстрирует острую необходимость в введении отдельного наказания за треш-контент с несовершеннолетними.

«Штрафы чувствительны для семейного бюджета. Они могут повлиять на кого-то, чтобы в будущем человек больше не совершал подобного», — пояснила Волынец.

Однако, по ее мнению, одного «наказания рублем недостаточно», так как молодые родители могут просто не до конца осознавать последствия своих действий, и штраф их только озлобит.

«Нужно еще вести разъяснительные беседы с родителями. Если это люди примерно 20 лет, они в силу небольшого жизненного опыта могут даже не осознавать до конца, что творят. Даже если выяснится, что видео, где делают тату ребенку, постановочное, то его крики и слезы все равно настоящие. А это значит, он как минимум был напуган», — отметила Волынец.

Она также считает, что, если выяснится, что татуировка настоящая, то в этом случае может быть применена статья и о жестоком обращении с детьми.