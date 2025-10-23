«Переход границ морали»: дочь Жириновского ответила на слухи в СМИ

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко назвала «переходом границ нравственности и морали» попытки связать с ее отцом особняк, никогда ему не принадлежавший. Об этом Боцан-Харченко рассказала «Комсомольской правде».

Ранее Telegram-каналы сообщили, что на продажу был выставлен особняк «близкого лица якобы «правой руки» Жириновского. Боцан-Харченко подчеркнула, что основатель ЛДПР с недвижимостью не связан.

«Я не понимаю, при чем тут Владимир Жириновский, если даже в новости этого крайне сомнительного источника <…> четко написано, что собственники выставленной на продажу недвижимости - другие субъекты. И то, что один из них, является близким лицом якобы «правой руки» покойного Жириновского, не делает последнего владельцем резиденции», - заявила дочь политика.

Она подчеркнула, что данные об имуществе Жириновского неоднократно подтверждались его декларациями. Жириновский, как депутат Госдумы, относился к категории лиц, которые обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе.

Боцан-Харченко добавила, что с 90-х годов основатель ЛДПР жил в одном из районов западного административного округа Москвы. Она подчеркнула, что он не имел отношения к «объекту в Кузьминках».