Стало известно о «ритуале», проведенном пропавшей в тайге Усольцевой

Психолог Мария Шрайнер заявила, что пропавшая в Сибири Ирина Усольцева перед исчезновением занималась духовными практиками. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

© Соцсети

28 сентября супруги Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в Красноярском крае. В тот же день они перестали выходить на связь. Сын пропавших супругов сообщал ТАСС, что его родители - походники, отец имеет большой опыт таежных походов.

СМИ сообщали, что в том месте, где могли находиться туристы, поисковой квадрокоптер зафиксировал двух медведей. В поисках пропавшей семьи приняли участие сотрудники полиции, МЧС, спасатели, волонтеры, охотники и рыбаки.

«Аргументы и факты» рассказали со ссылкой на соцсети Ирины Усольцевой, что она занималась духовными групповыми практиками и медитациями, в том числе «медитацией Кали».

«Кали - это активная двигательная практика, благодаря которой очищается и подтягивается тело, и отпускаются накопленные негативные чувства и эмоции. Это глубокий детокс тела и сознания. Ничего мистического в этом нет», - объяснила Шрайнер.

Психолог отвергла «бредовые предположения» об исчезновении супругов. Она подчеркнула, что они были «хорошей устойчивой семьей».