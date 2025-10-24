Прилепин может покинуть партию «Справедливая Россия»

Российский писатель и публицист Захар Прилепин, возможно, объявит о выходе из партии «Справедливая Россия — За правду» на предстоящем съезде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении писателя.

«Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова, а следом приостановка членства и уход в зону специальной военной операции», — сказал источник.

Кроме того, отметил собеседник агентства, на съезде партия может вернуть себе прежнее название «Справедливая Россия».

Съезд партии состоится 25 октября.

21 октября стало известно, что Прилепин планирует заключить новый военный контракт, чтобы вернуться на фронт. Писатель заявил, что берет паузу в литературной деятельности как минимум на срок своего военного контракта.

В июле публицист рассказал, что обсуждал с женой возможность переезда в другую страну. По словам Прилепина, разговор длился три минуты. Жена спросила его, планирует ли он переехать после покушения. Он ответил, что нет. Прилепин попросил не наделять его слова «дополнительными смыслами».