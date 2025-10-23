В России призвали ввести закон о защите прав женщин от представителей РПЦ

Депутат Госдумы, председатель комитета палаты по защите семьи Нина Останина призвала ввести закон о защите прав женщин от представителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Газета.ru».

Так она прокомментировала слова иерея Кирилла Марковского, который заявил, что женщинам вредны большие суммы денег.

«Расцениваю как сигнал законодателям, что пора принимать закон о защите прав женщин от отдельных представителей РПЦ. Ну а если серьезно, у нас есть закон о защите прав верующих, но у нас нет закона, который защищал бы права неверующих», — сказала она.

Депутат напомнила, что по Конституции России церковь отделена от государства. Помимо того, Останина призвала РПЦ «урезонить» этические каноны для священников, чтобы они не оскорбляли женщин и не отталкивали их от храма.

Ранее замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что рассуждения иерея Марковского являются частным мнением которое нельзя считать общеобязывающим.