В России призвали ввести закон о защите прав женщин от представителей РПЦ

Lenta.ru

Депутат Госдумы, председатель комитета палаты по защите семьи Нина Останина призвала ввести закон о защите прав женщин от представителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Газета.ru».

В России призвали ввести закон о защите прав женщин от представителей РПЦ
© Лента.Ru

Так она прокомментировала слова иерея Кирилла Марковского, который заявил, что женщинам вредны большие суммы денег.

«Расцениваю как сигнал законодателям, что пора принимать закон о защите прав женщин от отдельных представителей РПЦ. Ну а если серьезно, у нас есть закон о защите прав верующих, но у нас нет закона, который защищал бы права неверующих», — сказала она.

Депутат напомнила, что по Конституции России церковь отделена от государства. Помимо того, Останина призвала РПЦ «урезонить» этические каноны для священников, чтобы они не оскорбляли женщин и не отталкивали их от храма.

Ранее замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что рассуждения иерея Марковского являются частным мнением которое нельзя считать общеобязывающим.