В России раскрыли, кто наиболее подвержен вербовке террористов

Глава Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев назвал трудовых мигрантов и молодежь группами, которые «наиболее подвержены» вербовке террористами. Об этом сообщает «Звезда».

По мнению Сысоева, мигранты могут идти на преступления из-за сложного социально-экономического положения. А молодые люди могут оказаться завербованы из-за «неустойчивых жизненных позиций и принципов».

«Самое лучшее противоядие - образованность и высокий культурный уровень. Культурный и образованный человек никогда в ряды террористов не пойдет», - заключил Сысоев.

Ранее в Душанбе открылась Третья конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму. Конференция организована Государственным комитетом национальной безопасности Таджикистана и Антитеррористическим центром СНГ. Участники встречи, в частности, обсудят вопросы использования ИТ-технологий и искусственного интеллекта в мониторинге и анализе угроз безопасности.