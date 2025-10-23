Золотая молодежь: как вредят России наследники знаменитых семей

Некоторые представители известных советских и российских семей оказались настоящими русофобами. Кто готов вредить России и где сейчас живут наследники советского генсека, популярного юмориста и известного летчика, разбиралось издание Life.ru.

© Василий Егоров/ТАСС

Внуки генсека, ждущие краха России

Практически все потомки генерального секретаря СССР Никиты Хрущева, при котором Украине был отдан Крым, сейчас живут в США, активно выступая против политики России.

В частности, правнучка генсека Ксения Хрущева, закончив Принстонский университет, вернулась в Москву и вплоть до своей смерти в 2016 году «боролась за права россиян», будучи сотрудником Фонда Сороса, признанного в России нежелательной организацией.

А ее сестра Нина Хрущева, отучившись на литературоведа, осталась жить в США. Среди ее проектов есть исследование о том, «как национальная идентичность россиян влияет на российскую политику», также она высказывалась о том, что «Россия виновна как нация».

А правнучка Хрущева Ксения Аджубей принимала участие в прошедшей во Львове конференции по планированию «послевоенной реконструкции Украины без колониального влияния».

Правнучка Хрущева сравнила конфликт на Украине с голливудским сериалом

Дочь сатирика помогает ВСУ

Дочь сатирика Виктора Шендеровича* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Валентина Чубарова живет в Польше и ведет масштабную антироссийскую деятельность, отмечает издание.

В частности, она создала фонд Russians for Ukraine («Россияне за Украину»), призванного помогать беженцам с Украины и релокантам из России. При этом ее фонд, зарегистрированный в Варшаве, тесно сотрудничает с проектом Freedom Birds for Ukraine («Птицы свободы за Украину»).

Этот проект занимается сбором денег, БПЛА и другого военного оборудования и медикаментов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно отчетам организации, с начала СВО она собрала не менее полумиллиона долларов, говорится в статье.

Война против России правнучки Чкалова

Правнучка великого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова 38-летняя Дарья Богданова** (признана иноагентом в России и внесена в перечень экстремистов и террористов) живет вместе с мужем в бельгийским Лёвене и известна своей активной

антироссийской позицией.

Она заявляла о том, что «будет с украинцами до их победы», утверждала, что великий прадед ее бы поддержал, а также говорила о том, что лично смогла отправить в ВСУ не менее 13 БПЛА.

«Бесит, не должно быть таких больших стран!», — подчеркивала Дарья Богданова**.

В отношении нее в России возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ за призывы к террористическим действиям с использованием интернета, она объявлена в розыск. При этом правнучка Чкалова продолжает оставаться соучредителем научно-технической компании «Авант», которая занимается производством компонентов электронной аппаратуры, оптических и измерительных приборов, проводит технические испытания, занимается анализом и сертификацией продукции.

Кроме этого Богдановой принадлежит квартира в Большом Казенном переулке недалеко от Садового кольца, а также двушка в кирпичной высотке у парка «Сокольники».

Напомним, что ранее такие звезды как Барбара Брыльска и Ингеборга Дапкунайте, заработавшие в СССР и России целые состояния, стали отказываться говорить на русском языке и публично оправдывают снос Украиной памятников русским поэтам.

*Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Внесена в перечень террористов и экстремистов.