Мемориальную доску в честь военкора Зуева откроют на здании «России сегодня»

Мемориальную доску в честь военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, который погиб в результате атаки ВСУ на съёмочную группу в Запорожской области, откроют на здании медиагруппы «Россия сегодня» в Москве. Об этом сообщил заместитель главреда медиагруппы Дмитрий Горностаев.

«Несколько дней назад наш гендиректор Дмитрий Константинович Киселёв встречался с мамой Ивана и сказал, что память о нём будет увековечена. На здании агентства будет установлена памятная доска с его именем», — приводит его слова РИА Новости.

16 октября ВСУ нанесли удары беспилотниками по съёмочной группе «России сегодня» в Запорожской области, в результате чего погиб военный корреспондент Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил тяжёлое ранение.

Возбуждено уголовное дело. В Кремле назвали гибель военкора Зуева преступлением.

23 октября Зуева похоронили в Тюмени.