здание готовит специальные позиции в меню для гастроэнтузиастов с ограничениями по питанию

© Lila Pastry

«Афиша Рестораны» запускает проект FREEks – серию коллабораций с ресторанами и кофейнями, где каждый месяц новое спешал-меню будет открывать мир без гастрономических ограничений. Премьера проекта состоялась в Lila Pastry, где особенные позиции в меню будут до 15 ноября.

Маргарита Замураева, главный редактор «Афиши Рестораны»:

«При всем многообразии гастрономической жизни Москвы людям с ограничениями в питании по-прежнему непросто найти в меню позиции без глютена и лактозы. Особенно это касается десертов и выпечки. Нам важно, чтобы гости столичных ресторанов могли следовать своим рекомендациям по рациону и при этом, открывая десертные карты заведений, не чувствовали себя изолированными от гастрономических удовольствий».

© Lila Pastry

Первая лимитированная коллекция FREEks от кондитера Lila Маргариты Мызниковой – три истории, где каждая по-своему раскрывает идею свободы. Десерт «Маленький мир» – про ребенка, который продолжает жить внутри любого взрослого, про умение замечать красоту в простых вещах и сохранять чистоту чувств. В наивной, немного детской манере украшенный шоколадным цветком, он прячет под ним миндальный бисквит, кокосовую карамель и хрустящий слой с легким муссом. «Клубника-грейпфрут» подхватывает историю свежести и бесконечного лета сочетанием маття и кокоса с клубничной начинкой, грейпфрутом и мятой. А десерт «Веган» позволяет взглянуть на ограничения как на возможность нового опыта, в котором базилик, ананас и лайм сливаются в идеальной гармонии.

© Lila Pastry

«Афиша Рестораны» продолжит проект и каждый месяц будет готовить специальные позиции с другими заведениями. На очереди – Buro Tsum и 6 pm Bread Kitchen.