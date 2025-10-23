Российское общество "Знание" запустило акцию "Наука вокруг нас", в открытом доступе появятся тематические видеолекции и пройдут встречи с учеными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор просветительской организации Максим Древаль.

"Общество "Знание" запускает всероссийскую акцию "Наука вокруг нас", которая продлится до 19 ноября. Этим проектом мы хотим показать, что наука - это не только формулы из учебников, но и живой, захватывающий процесс, где рождаются технологии будущего и решаются задачи, влияющие на жизнь миллионов людей", - написал Древаль.

Он отметил, что присоединиться к акции сможет каждый. В открытом доступе появятся видеолекции, которые дадут возможность ознакомиться с научными центрами России - академгородками Серпухова, Обнинска и Черноголовки. Также по всей стране пройдут лекции губернаторов и ученых, которые поделятся своими знаниями, опытом и расскажут о поддержке исследований, карьерных возможностях и перспективах для молодежи.

"Кроме того, мы подготовили опорные материалы для тех, кто хочет выступить с лекциями и поделиться знаниями с аудиторией. С их помощью можно просто и интересно рассказать о квантовых вычислениях, искусственном интеллекте, биоинженерии и других направлениях современной науки", - отметил он.

Акция станет прологом к марафону "Знание. Наука", который пройдет 30-31 октября в Национальном центре "Россия". Лекции ведущих ученых посетят 5 тыс. человек, а к онлайн-трансляции сможет присоединиться каждый. "Уверен, этот проект вдохновит многих на собственные открытия и покажет, что будущее создается уже сегодня", - подытожил Древаль.