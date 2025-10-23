Шойгу сообщил о восстановлении популяций трех редких хищников в России

Популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса, ранее находившихся под угрозой исчезновения, вновь восстановлены на территории России, заявил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

Популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса, которые ранее находились на грани исчезновения, были успешно восстановлены в России, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент Русского географического общества и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на съезде РГО.

Все три вида занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Шойгу подчеркнул: «Популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса, находившиеся на грани вымирания, восстановлены. Причем в случае с ирбисом Южной Сибири – практически с нуля».

По словам главы РГО, организация поддержала более 100 природоохранных инициатив и предоставила 58 тематических грантов. Эти меры способствовали не только сохранению редких видов, но и развитию экологических проектов на территории страны.

