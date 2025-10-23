Планы ввести обязательный ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев оценили

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером оценил планы Минобрнауки сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступающих в вузы абитуриентов-гуманитариев.

Ранее Минобрнауки предложило предоставить университетам право включать ЕГЭ по истории в перечень обязательных вступительных испытаний. Речь идет о таких популярных специальностях как «Юриспруденция», «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и других социально-гуманитарных направлениях. Согласно проекту ведомства, изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Гуманитарии должны обладать знаниями о реальных фактах из реальной отечественной истории. Тут вспоминается Александр Сергеевич Пушкин. Он был не только поэтом, драматургом и замечательным рисовальщиком, но и великолепным историком. При этом он говорил о необходимости изучать историю по Карамзину, то есть, прежде всего, знать факты, знать личности героев истории, таких как полководцы, общественные деятели и так далее. Поэтому я как историк по базовому образованию целиком поддерживаю данную инициативу. Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109

Эксперт подчеркнул, что сдача экзамена по истории «не станет шоком и неожиданностью» для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления в вузы.

«Если ребята нормально изучали историю в 6-10 классах, когда закладываются основные сведения по истории, то они будут готовы к экзамену. Более того, в школах уже начали выполнять пробные работы в формате ЕГЭ. И такие тренировки продолжатся. Думаю, в итоге все ребята подготовятся к экзаменам», - отметил педагог.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил о планах включить в систему ЕГЭ предмет «Духовно-нравственная культура России».