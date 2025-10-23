Оценены шансы Симоньян полностью излечиться от рака

Онколог Бамматов: Схема лечения Симоньян зависит от реакции на химиотерапию

Ранее стало известно, что у главного редактора RT Маргариты Симоньян диагностировали онкологическое заболевание. Журналистку уже прооперировали.

Накануне Симоньян сообщила, что по результатам хирургического вмешательства стало ясно, что у нее первая-вторая стадии рака. Сейчас она проходит курс химиотерапии.

По словам заведующего Центром амбулаторной онкологической помощи Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Басира Бамматова, у Симоньян большие шансы полностью вылечиться от рака. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач уточнил, что прогноз при первом-втором стадиях в большинстве случаев остается благоприятным. Благодаря химиотерапии и современным методам лечения пациентам часто удается добиться полной ремиссии.

При этом Бамматов акцентировал внимание на том, что переносимость первого курса позволит оценить реакцию организма на химиотерапию и скорректировать схему лечения, если это нужно.

Ранее Симоньня сообщила, что после химиотерапии пройдет лучевую терапию.