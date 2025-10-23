Что произошло 23 октября: Олимпиада в Москве и первый полет на аэроплане

23 октября в России принимают поздравления с профессиональным праздником рекламщики, вспоминают о принятом МОК решении о проведении Олимпиады в Москве и открытии эпохи авиации в Европе, а также чтят память жертв теракта на Дубровке. Чем запомнился этот день, в материале «Рамблера».

День работника рекламы

23 октября в России празднуется День работника рекламы. С 1994 года это профессиональный праздник для маркетологов, медиапланировщиков и пиарщиков. В этот день проводятся встречи, награждения и обмен опытом тех, кто разрабатывает целые стратегии по формированию репутации и продвижению брендов.

Теракт в театральном центре на Дубровке

23 октября 2002 года в Москве во время мюзикла «Норд-Ост» по роману «Два капитана» Вениамина Каверина произошел захват заложников. Группа из 40 боевиков во время спектакля ворвалась в здание театрального центра, захватила свыше 900 человек, в том числе и детей, и удерживала их в течение трех дней. По официальным данным, погибли 130 человек.

Решение о проведении Олимпиады в Москве

23 октября 1974 года на 75-й сессии Международного олимпийского комитета в Вене было принято решение первые в истории провести XXII летние Олимпийские игры на территории социалистической страны. Местом проведения Игр была выбрана Москва.

В столице СССР в период с 1975—1980 годов были построены и реконструированы около 20 спортивных объектов, был запущен выпуск сувениров, марок, монет и книг с олимпийской символикой.

Полет в Европе на аэроплане

23 октября 1906 года бразильский авиатор Альберто Сантос-Дюмон, проживавший в то время во Франции, совершил первый в Европе официально зафиксированный полет на аппарате тяжелее воздуха.

Полет на расстояние 60 метров был засвидетельствован Французским аэроклубом и принес Сантос-Дюмону премию французского мецената Аршдикона в размере 3000 франков, учрежденную им за самостоятельный устойчивый полет на расстояние свыше 25 метров.

Международный день снежного барса

23 октября в мире отмечается учрежденный в 2013 году на форуме в Бишкеке Международный день снежного барса. Праздник посвящен красивому животному из семейства кошачьих, которое занесено в Красные книги всех стран своего ареала.

Восстание в Венгрии

23 октября в Будапеште состоялась демонстрация с участием 200 тысяч человек, которые несли транспаранты с требованиями возвращение в правительство Имре Надя, проведения свободных выборов, а также вывода советских войск. В ноябре восстание было подавлено советскими войсками. События стали важным этапом в истории холодной войны.