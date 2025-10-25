Самые смешные фотографии животных 2025 года

Названы самые смешные фотографии диких животных 2025 года. В список финалистов конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards вошли почти 50 работ, отобранных коллегией профессионалов среди тысяч и тысяч снимков. И хотя работа жюри еще не окончена, им предстоит выбрать победителя этого года. Мы предлагаем вам посмотреть на самые необычные и забавные фотографии, претендующие на звание лучших.

Яркие кадры, которые покоряют с первого взгляда — в галерее «Рамблера».