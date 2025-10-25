Самые смешные фотографии животных 2025 года

Александр Котлеткин
Geoff Martin "Птица-носорог в спешке"
1/15
Geoff Martin "Птица-носорог в спешке" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Beate Ammer "Принц виноградной лозы"
2/15
Beate Ammer "Принц виноградной лозы" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Magnus Berggren "Маскируясь под стрелу"
3/15
Magnus Berggren "Маскируясь под стрелу" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Liliana Luca "Реклама Фонзи"
4/15
Liliana Luca "Реклама Фонзи" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards

Erkko Badermann "Выпущенные шасси"
5/15
Erkko Badermann "Выпущенные шасси" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Diana Rebman "Отдых на деревьях!"
6/15
Diana Rebman "Отдых на деревьях!" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
David Rice "Боже мой, он снова взялся за свое!"
7/15
David Rice "Боже мой, он снова взялся за свое!" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Henry Szwinto "Игра в прядки"
8/15
Henry Szwinto "Игра в прядки" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Alison Tuck "А где же теперь мое гнездо?"
9/15
Alison Tuck "А где же теперь мое гнездо?" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards

Andrew Mortimer "Плечи гигантов"
10/15
Andrew Mortimer "Плечи гигантов" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Lars Beygang "Зона для курения на открытом воздухе"
11/15
Lars Beygang "Зона для курения на открытом воздухе" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Michael Lane "Кунг-фу танго"
12/15
Michael Lane "Кунг-фу танго"  
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Chris Stanley "Все улыбаются"
13/15
Chris Stanley "Все улыбаются" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards
Annette Kirby "Уходите!"
14/15
Annette Kirby "Уходите!" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards

Mark Meth-Cohn "Дай пять"
15/15
Mark Meth-Cohn "Дай пять" 
© Nikon Comedy Wildlife Awards

Названы самые смешные фотографии диких животных 2025 года. В список финалистов конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards вошли почти 50 работ, отобранных коллегией профессионалов среди тысяч и тысяч снимков. И хотя работа жюри еще не окончена, им предстоит выбрать победителя этого года. Мы предлагаем вам посмотреть на самые необычные и забавные фотографии, претендующие на звание лучших.

Яркие кадры, которые покоряют с первого взгляда — в галерее «Рамблера».

