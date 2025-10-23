Что в России дарят коллегам по работе. Исследование Rambler&Co

Впереди сезон распродаж и подготовки к праздникам – время, когда многие начинают задумываться о подарках для близких и коллег. Как показало совместное исследование медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета, россияне всё более осознанно подходят к выбору: вместо дорогих сюрпризов они выбирают тёплые, персональные и символические вещи.

© Нейросеть

Согласно опросу, треть (36%) россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей, а ещё 30% – до 1 000 рублей. На презенты от 1 000 до 2 000 рублей готовы отдать 17% респондентов, от 2 000 до 3 000 рублей – 7%. Более дорогие подарки (от 3 000 рублей и выше) выбирают лишь 10% опрошенных.

Дарить принято тем, с кем установились хорошие отношения: более четверти (28%) респондентов выбирают подарки близким коллегам, с которыми часто общаются. Для многих это не формальность, а способ поддерживать дружескую атмосферу в коллективе.

В большинстве компаний подарки готовят сообща – почти 60% сотрудников скидываются. Это стало не просто корпоративной привычкой, а частью командной культуры. Ещё четверть (25%) оплачивают подарки самостоятельно. И только в редких оставшихся случаях затраты берёт на себя компания или специальные корпоративные фонды. Любопытно, что 62% респондентов не знали о законодательном лимите на подарки от компании в 3 000 рублей – это подтверждают результаты исследования: большинство сотрудников ориентируются не столько на строгие рамки, сколько на личное внимание и доброжелательность.

Когда речь идёт о выборе, россияне уверенно ставят на первое место вещи, подобранные с учетом индивидуальных интересов и предпочтений. Такие подарки важнее, чем универсальные сувениры для 58% опрошенных. Популярны также подарочные сертификаты (18%) и небольшие наборы чая и кофе (13%) или сладостей (7%). Всё, что помогает выразить заботу и внимание, – в приоритете. Менее всего россияне ценят сувениры с символикой компании (3%), бьюти-наборы (2%) и недорогую технику (1%).

Главные поводы остаются традиционными – дни рождения и Новый год. Но всё больше людей отмечают, что ценят личное внимание и тёплые слова не меньше, чем сам подарок.

Интересно, что мужчины и женщины по-разному подходят к праздничным покупкам, что удалось оценить в период гендерных праздников. Согласно данным Мегамаркета, мужчины чаще откладывают выбор подарков на последние дни: пик продаж сезонных товаров к 8 Марта пришёлся именно на 7 марта, когда спрос вырос почти втрое, по сравнению с началом месяца. Женщины же, наоборот, готовятся к 23 февраля заранее – активнее всего они совершают покупки примерно за неделю до праздника. Так, в текущем году, например, в категории «Книги, хобби и канцелярия» рост продаж составил 153,8% относительно предыдущей недели.

При этом 35% россиян готовы вовсе отказаться от корпоративных подарков – чаще всего потому, что считают личное поздравление или совместный праздник более искренним. Ещё 61% признались: если выбирать, они предпочли бы получить деньги или совместный опыт, а не стандартный подарок.

Исследование проведено медиахолдингом Rambler&Co и Мегамаркетом с 9 по 16 октября 2025 года. В опросе приняли участие 132 292 интернет-пользователя.