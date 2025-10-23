Бесплатную психологическую помощь окажут жителям Копейска после взрывов

В Копейске Челябинской области заработал круглосуточный телефон доверия после того, как вечером 22 октября на одном из предприятий города произошли два взрыва.

«Телефон доверия ГБУЗ «ОКСПНБ №1» +7 (351) 269-77-77. Телефон работает круглосуточно», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы городской мэрии в официльном Тelegram-канале.

Кроме того, нуждающиеся могут обратиться в диспансерное отделение Копейска на улице Братьев Гожевых, 7А. В кабинете №12 их примут без очереди.

Ранее сообщалось, что число получивших травмы в результате взрывов на одном из предприятий города выросло до 18. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли как минимум десять человек.

В пятницу, 24 октября, в регионе объявлен траур в связи с произошедшим.