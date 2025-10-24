В аэропортах Домодедово, Жуковский и Грабцево в Калуге сняты ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский московского региона и Грабцево в Калуге сняты ограничения на приём и отправку самолётов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Калуга (Грабцево). Сняты ограничения», — говорится в Telegram-канале.

Ранее российские средства ПВО сбили три беспилотника, которые направлялись в сторону столицы.

В ночь на 24 октября силы ПВО сбили 111 БПЛА ВСУ над Ростовской, Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Волгоградской, Орловской, Липецкой, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также Московским регионом и над акваторией Азовского моря.