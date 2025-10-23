Нацпарк «Русская Арктика» показал экспонаты с ледокола «Ермак»

В визит-центре национального парка «Русская Арктика» в Архангельске открылась выставка к 135-летию полярного капитана Владимира Воронина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Андрей Паршин

Экспозиция включает предметы с ледокола «Ермак» - первого в мире арктического ледокола, капитаном которого был Воронин. В интерьере, стилизованном под полярную станцию «Бухта Тихая», представлены приборы и личные вещи моряков: секстант, штурманский циркуль, барометр, ключ от капитанской каюты, кресло, часы с 24-часовым циферблатом и шахматы, приспособленные для игры во время качки.

«Воронин любил играть в шахматы. Они очень маленького формата, в каждом поле сделано отверстие, и фигура вставляется на специальной палочке в это отверстие. Во время качки эти шахматы никуда не уезжают», - рассказал начальник отдела сохранения историко-культурного наследия «Русской Арктики» Евгений Ермолов.

Посетители выставки также смогут увидеть подлинную форму командного состава Главного управления Северного морского пути, ознакомиться с архивными документами, фотографиями из музеев Архангельска и Санкт-Петербурга, а также с кинохроникой экспедиций и выступлением Воронина на Красной площади.

По словам Ермолова, именно навигационные решения капитана Воронина позволили ледокольному пароходу «Георгий Седов» в 1929 году первым достичь берегов Земли Франца-Иосифа.

«Если бы он не провел «Седова» в 1929 году к Земле Франца-Иосифа, то не было бы и полярной станции, может быть, и архипелаг был бы норвежский, а не советский», - отметил он.

Директор «Русской Арктики» Александр Кирилов отметил, что работа нацпарка направлена на сохранение не только природного, но и культурного наследия Арктики.