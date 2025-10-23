Фото из «Русской Арктики» вошли в финал международного конкурса

Архангельские фотографы Николай Гернет и Андрей Паршин вышли в финал международного конкурса фотографий дикой природы «Золотая черепаха». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Вера Вакулова

У Андрея Паршина в финал прошли два фотопортрета, сделанные на территории национального парка «Русская Арктика». На одном из снимков, «Семейном портрете», запечатлены мама-медведица с медвежонком на мысе Флора острова Нортбрук (архипелаг Земля Франца-Иосифа).

«Когда наша шхуна подошла к мысу, я заметил белое пятно. Решено было запустить квадрокоптер. Как же я удивился, когда увидел медведицу с медвежонком, которые неторопливо прогуливались по зеленому склону», - рассказал Паршин.

Другой снимок, «Водные процедуры», демонстрирует белого медведя у острова Хейса.

«Зверь был настолько увлечен купанием, что даже не отреагировал на шум квадрокоптера», - отметил фотограф.

Сотрудник нацпарка «Русская Арктика» Николай Гернет вышел в финал с фотографией «Уставшего от популярности» тюленя с Соловецкого архипелага.

«Интересно наблюдать, как в разные годы «выстреливают» разные фотографии. Этот сезон оказался звездным для «Уставшего от популярности», - отметил Гернет.

«Золотая черепаха» проводится с 2006 года и входит в тройку крупнейших мировых фотоконкурсов, посвященных дикой природе. За годы существования фестиваль привлек более 29 тысяч фотографов из 152 стран с более чем 168-ю тысячами работ. В этом году участие в конкурсе приняли фотографы из более чем 160 стран.