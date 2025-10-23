В Краснодаре нашли собаку, которую хозяева потеряли на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Песя пропала непонятно где: то ли до моста, то ли на нем, а может и после. Да и опомнились владельцы уже далеко. Больше месяца волонтеры искали собачку везде, в итоге нашли в районе ЖК Новая Елизаветка. Худенькую и со сбитыми лапками, но живую», — говорится в сообщении.

По информации канала, собака прошла около 200 километров. Хозяин пытался позвать животное к себе и поймать, но собака не шла. После этого мужчина сел в машину отдохнуть, тогда Буся сама запрыгнула в транспорт.

До этого сообщалось, что в республике Коми медведь бежал за рыбаками. На опубликованных в сети кадрах видно, как медведь бежит за транспортом, в котором сидят мужчины. По информации канала, у рыбаков получилось скрыться от хищника.

Кроме того, в Приморском крае котенок залез под капот автомобиля, чтобы согреться, и проехал 10 километров.