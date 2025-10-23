На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение

Высоковольтная ЛЭП "Днепровская" введена в работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после проведенного ремонта, сообщается в телеграм-канале пресс-службы станции.

Сегодня, спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции, поделились подробностями там.

Высоковольтная ЛЭП "Днепровская" введена в работу после проведенного ремонта, отмечается в сообщении.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, вблизи Энергодара. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе — 6 энергоблоков по 1 гигаватту. С 1 сентября 2022 года на станции работают наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В октябре того же года атомная электростанция перешла под управление специалистов из России.