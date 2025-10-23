Учителям предложили повысить выплаты за классное руководство

В Госдуме предложили повысить выплаты учителям за классное руководство. Как сообщает ТАСС, с такой инициативой выступила член комитета по просвещению Анна Скрозникова.

Сейчас педагоги в небольших городах и посёлках получают по 10 тысяч рублей в месяц, а в крупных населённых пунктах - по пять. Депутат считает, что эту разницу нужно устранить: либо установить единый размер выплат в 10 тысяч рублей, либо проиндексировать сумму до 7 тысяч 100 рублей. По её мнению, это повысит престиж профессии и поможет удержать кадры в школах.