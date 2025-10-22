Искавший семью Усольцевых блогер заявил, что их сын скрывает правду о родных

Сибирский блогер Александр Андрюшенков, участвовавший в поисках туристов, считает, что пропавшие в красноярской тайге Усольцевы до сих пор живы. Более того, он заявил, что их сын Даниил Баталов, которого не было с семьей в походе, скрывает правду о них.

© Вечерняя Москва

— Как мне показалось, сын что-то скрывает и недоговаривает, пытается публично всем показать свое горе. Встретившись с Баталовым, я не заметил разочарования в его глазах. Человек, у которого пропали родные люди, ведет себя иначе, — приводит его слова NEWS.ru.

Также блогер в очередной раз напомнил, что Усольцев-старший — опытный таежник, который знает, как выжить и не потеряться в лесу.

Еще одна необычная деталь, на которую обратили внимание, — тот факт, что в какой-то момент поисковые добровольцы были неожиданно отстранены от поисков. После этого появились слухи о том, что с волонтеров якобы требовали подписки о неразглашении информации. Представители поисковых групп заявили, что все это — вымыслы, и объяснили, почему волонтеров перестали допускать к поискам.

В связи с тем, что масштабные поиски не принесли никаких результатов, журналисты также высказали предположение, что пропавшая семья могла повторить инсценировку побега сотрудника КГБ, которого вместе с родственниками нашли на территории США. В пользу инсценировки также говорят и вещи, которые Усольцевы оставили в своем автомобиле перед исчезновением. Однако в основном к этой идее относятся скептично. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья, кем работали супруги и что нашли спасатели.