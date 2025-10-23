Сергей Жигунов отменил визит в Севастополь из-за трагедии в семье

Запланированная творческая встреча режиссера Сергея Жигунова с севастопольскими зрителями была сорвана по трагической причине. Мероприятие должно было состояться в рамках проходящего в городе форума духовно-нравственного и семейного кино.

© Соцсети

В кинотеатре ожидали показ новой работы Жигунова – сериала, снятого в Севастополе в 2023 году. Однако режиссер не смог приехать.

Сам кинематографист объяснил ситуацию у себя на странице в социальной сети. Он отметил, что, увидев новости с объяснением организаторов, решил лично прояснить ситуацию, чтобы у публики не сложилось впечатления, что он просто нарушил договоренности по мелкой или неуважительной причине. Жигунов сообщил, что поездку пришлось отменить из-за смерти близкого человека, подчеркнув, что в его семье произошло большое горе.

Режиссер принес извинения севастопольцам и пообещал, что в будущем обязательно устроит в городе настоящую большую премьеру своего фильма.