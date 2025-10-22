Пострадавший от нападения стаи собак ребенок получил полмиллиона рублей

В Сургуте ребенок, пострадавший от нападения стаи собак, получит компенсацию от службы отлова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры.

© Газета.Ru

Прокурор подал в суд иск, чтобы защитить интересы несовершеннолетнего. Мальчик получил травмы разной степени тяжести и долго лечился после того, как на него напала стая безнадзорных животных. Также он столкнулся с нравственными страданиями и ухудшением психического состояния.

Причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение подрядчиком обязанностей по отлову бродячих собак. К ответственности привлекли организацию, занимающуюся отловом безнадзорных животных в городе.

Учитывая тяжесть полученных травм, длительность периода лечения и моральные страдания ребенка, суд принял решение об удовлетворении иска и взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.