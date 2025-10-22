Депутат Останина предложила закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ
Священнослужитель Кирилл Марковский призвал женщин отдавать часть доходов на нужды церкви, так как им не нужно много денег. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, в свою очередь, раскритиковала подобное заявление.
По ее словам, подобные высказывания только отталкивают российских граждан от церкви. Кроме того, она предложила принять закон, предусматривающий защиту прав женщин от некоторых представителей РПЦ.
Она также добавила, что РПЦ необходимо «урезонить» этические каноны для священнослужителей, чтобы они не оскорбляли представительниц женского пола.
Недавно настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области иерей Павел Островский заявил, что в отношении женщины, которая прервала беременность без согласия супруга, нужно возбуждать уголовное дело.