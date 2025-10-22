Депутат Останина предложила закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ

Вечерняя Москва

Священнослужитель Кирилл Марковский призвал женщин отдавать часть доходов на нужды церкви, так как им не нужно много денег. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, в свою очередь, раскритиковала подобное заявление.

По ее словам, подобные высказывания только отталкивают российских граждан от церкви. Кроме того, она предложила принять закон, предусматривающий защиту прав женщин от некоторых представителей РПЦ.

— Ну а если серьезно, у нас есть закон о защите прав верующих, но у нас нет закона, который защищал бы права неверующих. По нашей конституции церковь отделена от государства. И навязывать светскому обществу свое миропонимание по меньшей мере неэтично, — цитирует парламентария «Газета.ru».

Она также добавила, что РПЦ необходимо «урезонить» этические каноны для священнослужителей, чтобы они не оскорбляли представительниц женского пола.

Недавно настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области иерей Павел Островский заявил, что в отношении женщины, которая прервала беременность без согласия супруга, нужно возбуждать уголовное дело.