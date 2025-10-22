Стобалльники ЕГЭ в Адыгее получат из бюджета региона премию в 100 тысяч рублей

Соответствующий указ накануне подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. А решение о поощрении из бюджета республики выпускников за 100 баллов по предметам Единого государственного экзамена обсуждалось ранее в ходе встречи руководителя РА с талантливой молодежью.

В Адыгее немало ребят, которые достигают успехов в учебе, творчестве, спорте и прославляют нашу республику, достигают высоких результатов на разного уровня конкурсах, соревнованиях. Таких юных земляков руководство республики стремится постоянно поощрять: выделяет премии, направляет на отдых и участие на общероссийских образовательных площадках и в проектах.

"Теперь ежегодно будем поощрять и всех стобалльников. Мы гордимся нашей талантливой молодежью и хотим, чтобы их выдающиеся достижения были по достоинству отмечены. Ведь 100 баллов - это показатель качества образования, блестящих знаний выпускника, а также огромной поддержки со стороны родителей и учителей. Поэтому премия - это заслуженная награда за труд и знак того, что мы верим в наших ребят", - написал в своих социальных сетях глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

В этом году в регионе было 10 стобалльных результатов, и власти надеются, что в следующем году их станет еще больше.

Ведь новая мера направлена не только на материальную поддержку талантливой молодежи, но и на стимулирование интереса к глубоким знаниям среди всех учащихся", - отметил глава республики.

Он также добавил, что в Адыгее и дальше собираются поддерживать ребят и создавать условия для их развития, используя механизмы новых нацпроектов: "Молодежь и дети" и "Семья".