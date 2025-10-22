Названа причина трагедии со звездой «Тайн следствия»

Супруга актера Ивана Безбородова Марианна заявила, что причиной его кончины стала продолжительная тяжелая болезнь. Ее слова передает издание aif.ru.

По словам супруги артиста, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», он до последнего сохранял позитивный настрой.

«Могу сказать только, что он болел сильно, очень серьезная была болезнь. Но он до последнего улыбался, старался шутить», — сообщила она.

Также вдова рассказала, что Иван ушел за неделю до своего 40-летия, 24 сентября.

«День рождения первого октября, а день нашей свадьбы — второго», — добавила она.

Ранее стало известно о кончине актера театра и кино Ивана Безбородова, ему было 39 лет.