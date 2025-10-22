Актер Садальский: Михалков умеет «варить кашу» при любой власти

Станислав Садальский выразил восхищение профессиональными достижениями Никиты Михалкова, отметив его выдающиеся позиции в культурной сфере и уникальный талант реализации масштабных проектов.

Он подчеркнул, что семейный бизнес Михалкова продолжает успешно развиваться, несмотря на изменения в политической обстановке.

Газета.Ru пишет, что Садальский также поздравил режиссёра с его актёрскими способностями и высоко оценил его творческое наследие. Ранее они вместе работали над фильмом «Вокзал для двоих».

21 октября Никита Михалков отметил своё восьмидесятилетие.

Народный артист России стал известен благодаря своим ролям в культовых фильмах, таких как «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви» и «Сибириада». В 1995 году его кинолента «Утомлённые солнцем» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», что стало признанием его важного вклада в мировое кинематографическое искусство.