Украинский рок-музыкант и лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил о том, что выступает за военный переворот в стране, который должна совершить национальная армия.

© Вечерняя Москва

По словам артиста, во власти должны находится только те, кто побывал на фронте.

— Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! — передает слова Скрипки РИА Новости.

Среди приближенных украинского президента Владимира Зеленского формируется заговор, цель которого — лишить его реальной власти, оставив номинальный пост главы государства. Ключевой фигурой в этом «тихом перевороте», по данным СМИ, может стать первый вице-премьер Михаил Федоров.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что добиться завершения военного конфликта России и Украины можно только в случае устранения режима Владимира Зеленского, при котором Киев стал врагом Москвы. После нового требования Зеленского о выделении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не отправлять Украине «ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата».