Российский педагог прокомментировал введение ЕГЭ истории для гуманитариев

Дарья Беляева, учитель истории и обществознания, в интервью интернет-порталу "МК" высказала свое мнение на введение Единого государственного экзамена по истории для гуманитариев.

© Московский Комсомолец

Педагог отметила: "Историю и обществознание чаще всего выпускники, которые планируют поступать на гуманитарные направления, выбирают в паре. Оба предмета сложные в подготовке из-за объемного материала. Но при таком положении у ребят будет возможность выбора - что ближе , понятнее, лучше идет в процессе подготовки. В целом идея интересная, приемная кампания 2027 года позволит выявить плюсы и минусы данного решения".

Напомним, что Министерство науки и высшего образования России вынесло на общественное обсуждение проект ведомственного приказа, который вносит изменения в перечень вступительных испытаний для абитуриентов университетов. Документ утверждает список единых государственных экзаменов, необходимых для поступления на различные направления подготовки.

Ключевым нововведением стало включение истории в число обязательных предметов для целого ряда гуманитарных специальностей. Ранее для поступления на эти направления абитуриентам было достаточно предоставить результаты экзамена по обществознанию. Среди специальностей, для которых история станет обязательной, значатся юриспруденция, конфликтология, таможенное дело, публичная политика и социальные науки.

Данная инициатива находит отклик на самом высоком уровне. Напомним, что в сентябре этого года в ходе встречи с авторами учебных пособий Президент Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова о введении обязательного экзамена по истории для будущих студентов гуманитарных и социально-экономических направлений.

Согласно действующему законодательству, высшие учебные заведения обязаны опубликовать перечень вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Это означает, что замена обществознания на историю сможет быть реализована только в ходе приемной кампании 2027 года.