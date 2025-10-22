Тюменские коммунисты планируют достать затонувший памятник Сталину

Коммунисты Тюменской области планируют достать памятник Иосифу Сталину, затонувший на дне пруда Оловянникова около «Затюменского» экопарка.

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева рассказала, что поручит проработать возможность поднятия скульптуры.

— Займемся, конечно. Я дам поручение товарищам, чтобы все там посмотрели. Будем разбираться, принимать меры, чтобы нам его достать, восстановить отремонтировать, — передает ее слова Ura.ru.

Затонувший памятник обнаружил ранее один из краеведов. Он отметил, что скульптура, выполненная из белого гипса, имеет высоту в несколько метров.

18 октября в администрации Волгограда заявили, что не будут убирать памятник «сапог Сталина», который местный активист Сергей Островский установил в центре города, чтобы туда бросали монеты «на удачу». Правительство города подчеркнуло, что не имеет отношения к этой инициативе, а скульптура не является объектом культурного наследия и не состоит на учете.

6 мая в день основания бурятского комсомола местные представители коммунистической фракции открыли первый в Улан-Удэ памятник Иосифу Сталину — его установили в поселке Радужный.