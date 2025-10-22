Названа причина массового оттока надзирателей из российских колоний

Массовый отток надзирателей из российских колоний связан с кадровой чехардой и низкой компетенцией начальственного состава. Об этом «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказали несколько сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС).

Причинами для увольнения из ФСИН России служат сразу несколько факторов. При этом среди таковых нет низкого уровня зарплат — опрошенные сотрудники признались, что к увольнениям даже после многих лет службы подталкивает неприятная динамика, сложившая за последние несколько лет. Речь идет о падении уровня компетенции начальников.

«Все больше случаев, когда уголовные дела [в отношении сотрудников УИС] возбуждаются не на основании объективных данных, а только по заявлению даже не потерпевшего, а некоего свидетеля — и оно остается единственным доказательством. Такие дела уходят в суд, практика стала повсеместной. А кому охота оказаться по ту сторону решетки?» — говорит Сергей (имя изменено), бывший сотрудник ФСИН России.

При назначении нового человека начальником подразделения выявляется 1-2 факта превышения должностных полномочий со стороны подчиненных, добавляет он.

Полный текст о кадровом голоде в тюремной системе России читайте тут.