Умер российский музыкант Иннокентий Гаврильев

На 53-м году жизни скончался российский музыкант Иннокентий Гаврильев, певец, инструменталист, автор песен, аранжировщик.

© Соцсети

Артист выступал как Лэкиэс. О его уходе ЯСИА сообщили близкие.

Смерть певца названа скоропостижной, причина - тяжелая болезнь.

"Светлый образ нашего друга и его прекрасные произведения останутся навсегда в благодарной памяти народа саха", - добавили соратники музыканта.

Печальная информация подтверждена министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).