В 52 года умер российский музыкант Иннокентий Гаврильев
На 53-м году жизни скончался российский музыкант Иннокентий Гаврильев, певец, инструменталист, автор песен, аранжировщик.
Артист выступал как Лэкиэс. О его уходе ЯСИА сообщили близкие.
Смерть певца названа скоропостижной, причина - тяжелая болезнь.
"Светлый образ нашего друга и его прекрасные произведения останутся навсегда в благодарной памяти народа саха", - добавили соратники музыканта.
Печальная информация подтверждена министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).