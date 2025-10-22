В РПЦ высказались о ненадобности большого количества денег женщинам. Иерей Кирилл Марковский заявил — если девушка зарабатывает 100 тысяч рублей, то 90 тысяч из них она должна отдавать на храм. Об этом он сообщил журналу «Фома».

По словам иерея, для жизни женщинам будет достаточно и 10 тысяч рублей. А если будет больше, то они начнут от этого мучиться.

«Если у нее будет 100 тысяч, это будут страшные-страшные переживания каждый день: что купить, куда потратить, куда свое приобретенное сложить. Да вы что, это же кошмар будет. Это такое испытание! Если у вас будет столько денег, к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Зачем тебе больше?» - поделился Кирилл Марковский.

К слову, в начале октября в РПЦ также рассказывали, как бороться с абортами в России. Настоятель Казанского храма в Иркутске отец Сергий призвал пожилых родителей продавать свое имущество и передавать деньги детям, чтобы у них были финансы на построение семьи.

